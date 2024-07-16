Новые приложения для пчеловодов появились в Казахстане

Система применяется как в академических исследованиях, так и в коммерческой сфере пчеловодства

Фото: фото сгенерировано Copilot

При поддержке МСХ ученые НАНОЦ разработали уникальную систему под названием Apislab, которая предоставляет возможности для ведения селекционно-племенной и научной работы в области пчеловодства, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Система включает три основных приложения: apislab science, apislab apiary и apislab mobile.

Apislab science предназначен для ученых, специализирующихся на пчеловодстве, где они могут хранить первичные данные в виде сканов крыльев пчел, а также информацию о пасеках и пчелиных семьях.

В Apislab apiary пчеловоды смогут управлять своими пасеками, следить за состоянием пчелиных семей, отслеживать события, связанные с пчелиными матками.

Apislab mobile - мобильное приложение, разработанное для обеспечения удобства и эффективности в области пчеловодства.

Система применяется как в академических исследованиях, так и в коммерческой сфере пчеловодства. Это комплексное решение, которое предлагает новейшие научные инструменты для ученых и практические инструменты для пчеловодов.

В МСХ добавили, что интеграция трех приложений позволит эффективно управлять пчеловодством и облегчит процессы управления, учета и мониторинга.