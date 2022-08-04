Школьное питание: самое низкое финансирование отмечают в Нур-Султане

Заместитель главы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айгуль Шагалтаева высказала мнение о недостаточном финансировании школьного питания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Стоимость питания 449 тенге, конечно, не обеспечивает потребности растущего организма. И с учетом удорожания продуктов в последние два года самые низкие цифры выделяемых финансов именно по Нур-Султану», - сказала Айгуль Шагалтаева на заседании маслихата.

Также, по ее словам, в части организации безопасного питания необходимо отметить вопрос профилактики пищевых отравлений.

«В 2021 году у нас был зарегистрирован случай пищевого отравления в частной школе, буквально только в марте было закрыто уголовное дело, и нам отправили материалы. Соответственно, это лицо было привлечено по ч. 2 ст. 425, когда уже был подтвержден факт причинения вреда здоровью. Материалы сейчас находятся в суде на рассмотрении. Здесь тоже были нарушения - отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, маркировки посуды разделочного инвентаря, не разработано перспективное меню программ производственного контроля, осмотры и гнойничковые заболевания», - отметила спикер.

Это нарушения, которые имеют место при регистрации пищевых отравлений на всех объектах, уточнила Айгуль Шагалтаева.

"По итогам проверок учебного года 2021-2022 выявлены нарушения у поставщиков питания в школах 37, 57, 38, 68, 81, 24, 75, 31, 16, в комплексе-школе-саде 46, школе-гимназии 47, яслях-саде 63 и других. Основные нарушения - несоответствие лабораторных показателей готовой и сырой продукции по микробиологическим показателям (8,9%), Кроме того, зафиксированы высокий процент несоответствия по дезинфицирующим средствам (33%), нарушения по объемам и срокам прохождения медосмотров, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, отсутствие меню раскладки, также не ведется журнал оценки качества блюд, не соблюдаются правила мытья посуды, складские помещения не оснащены контрольно-измерительными приборами, не обеспечено разнообразие меню, не соблюдается товарное соседство, имеет место продукция с истекшим сроком хранения и другие нарушения", - рассказала заместитель начальника ДСЭК.

Всем объектам выдали предписания, и виновные лица были привлечены к адмответственности по статье 425 ч. 1, добавила спикер.