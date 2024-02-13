Школы закрыли в турецкой Анталье из-за наводнения

В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Сильные дожди вызвали наводнения в турецкой курортной Анталье, в ряде районов приостановлено обучение, пишет газета Ekonomim.

"Ливень, начавшийся вечером в центре Антальи, усилился ночью. Из-за сильного дождя на дорогах образовались лужи. Граждане и транспортные средства с трудом передвигались по дорогам. В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение", - пишет издание.

В письменном заявлении канцелярии губернатора Антальи говорится, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия.