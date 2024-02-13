Школы закрыли в турецкой Анталье из-за наводнения

В мире
109

В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Сильные дожди вызвали наводнения в турецкой курортной Анталье, в ряде районов приостановлено обучение, пишет газета Ekonomim.

"Ливень, начавшийся вечером в центре Антальи, усилился ночью. Из-за сильного дождя на дорогах образовались лужи. Граждане и транспортные средства с трудом передвигались по дорогам. В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение", - пишет издание.

В письменном заявлении канцелярии губернатора Антальи говорится, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия.

"В связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями, наводнениями и паводками в нашей провинции, обучение в наших пяти центральных районах Аксу, Дёшемеалты, Кепез, Коньяалты, Муратпаша приостановлено на один день во вторник, 13 февраля, в соответствии с решением департамента здравоохранения", - говорится в заявлении.

#Турция #школа #наводнение #Анталья

Популярное

Все
Заставлять или убеждать?
Миллион за выносливость
Вторая победа в сезоне
Судьбу свою кляня…
История в комиксах
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
Гражданин Турции получил пять лет лишения свободы за смерть троих человек
Опасная пятиэтажка
С горящими лесами
Автобан почти готов?
Когда интересы совпадают
Эх, дороги...
Какие регионы Казахстана чаще всего посещают иностранные туристы
Соучаствующее управление
Мост в прошлое
Экзамен для командиров
Научная «вертикаль» сельского хозяйства
Оживает древняя культура
Вдохновляя людей, объединяя нации
Назначен заместитель управделами президента
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Сельский Айболит
Платежный переполох
Канат Шарлапаев остается в правительстве
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
В Семее горит торговый центр
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Кто возглавил список богатейших династий США
Инопланетный материал нашли в сокровищах бронзового века в …
Опубликованы лучшие снимки дикой природы 2023 года
Число погибших из-за оползня на Филиппинах возросло до 54

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]