Ученые получили Шнобелевскую премию по биологии за эксперимент, в ходе которого было доказано, что нанесение черных и белых полос на крупный рогатый скот значительно снижает количество садящихся на него насекомых, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото из открытых источников

Как сообщает агентство Kyodo, результаты исследования были опубликованы еще в 2019 году, но премию вручили только накануне в американском Бостоне.

Ученые заявили, что нанесение черно-белого полосатого рисунка напрямую влияет на экономические показатели фермеров, увеличивая надои.

Сейчас коровы тратят много времени на борьбу с жалящими их мухами. Остается меньше времени на выпас.

В ходе эксперимента ученые наносили водорастворимые лаки на черных японских коров. При этом наблюдалось снижение количества насекомых на 50 процентов.

Напомним, Шнобелевскую премию с 1991 года вручает научно-юмористический журнал Annals of Improbable Research, пародируя престижные Нобелевские премии.