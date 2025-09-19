Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые

В мире,Наука
52
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Ученые получили Шнобелевскую премию по биологии за эксперимент, в ходе которого было доказано, что нанесение черных и белых полос на крупный рогатый скот значительно снижает количество садящихся на него насекомых, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото из открытых источников

Как сообщает агентство Kyodo, результаты исследования были опубликованы еще в 2019 году, но премию вручили только накануне в американском Бостоне.

Ученые заявили, что нанесение черно-белого полосатого рисунка напрямую влияет на экономические показатели фермеров, увеличивая надои.

Сейчас коровы тратят много времени на борьбу с жалящими их мухами. Остается меньше времени на выпас.

В ходе эксперимента ученые наносили водорастворимые лаки на черных японских коров. При этом наблюдалось снижение количества насекомых на 50 процентов.

Напомним, Шнобелевскую премию с 1991 года вручает научно-юмористический журнал Annals of Improbable Research, пародируя престижные Нобелевские премии.

 

#Япония #премия #ученые #зебра #корова

Популярное

Все
2025 по Фаренгейту
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан развивает сотрудничество с ИСЕСКО
Мир – главное богатство, универсальная ценность и общая ответственность
«Я Отечеству дал обещанье, я стране обещал наступать...»
ИИ – наш партнер, а не замена учителю
Дефицит врачей на селе – проблема решаемая
Программа «Адал азамат» показала свою эффективность
Преемственность поколений
Цифровизация улучшает экономику нефтепереработки
Книжное богатство пополняет фонды
Плывет над городом колокольный звон
Торгай возродит дорога
Говорят участники съезда
Его сердце принадлежало родной земле
«В одном мгновенье видеть вечность...»
Надо брать пример
Указ Президента Республики Казахстан
Алан Бурибаев – с новым авторским проектом в «Астана Опера»
Закон Республики Казахстан
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Обсужден проект строительства ТЭЦ
День кино отмечают в Казахстане
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Глава государства принял генпрокурора Берика Асылова
10 человек погибли в ДТП на трассе в Мангистауской области
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Диалог через искусство
Стройматериалы по евростандарту
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов

Читайте также

Казахстанские ученые разработали платформу для профилактики…
Самый высокий отель в мире готов к открытию в ОАЭ
Китай запустит самый длинный авиарейс в мире
Карин выступил на конференции в Горно-Алтайске

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]