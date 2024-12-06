Шопинг всемогущий

Ароматы под ваши траты

Прокрасться в квартиру с горой шуршащих пакетов и спрятать их за полторы секунды, не издав при этом ни звука, – такое не под силу даже заправскому ниндзе, а вот женщине средних лет, склонной к шопоголизму, проще простого.

С конца ноября мир погружается в атмосферу безудержного шопинга. На разогреве у новогоднего безумства выступает ноябрьская черная пятница, когда есть возможность потренироваться и совершить первые необдуманные покупки. Устоять от соблазнов неве­роятно сложно, товары сами буквально просятся с билбордов, витрин и экранов телефонов. А если есть в анамнезе шопоголизм, то расставания с круглой суммой не избежать.

Уловкам, к которым прибегают маркетологи для пробуждения покупательной активности, позавидовали бы агенты тайных служб. В ход идет все: запахи, музыка, красивые картинки.

Существуют даже отдельная отрасль – аромамаркетинг. Специалисты таких компаний создадут эксклюзивный аромат под любую потребность. Первая подобная компания появилась в Казахстане почти двадцать лет назад и долго оставалась монополистом отрасли. Сегодня же аромамаркетингом никого не удивить – на рынке функционирует больше десяти «пахучих» организаций, обещающих вашему бизнесу сверхприбыли.

– Очень важно установить с клиентом эмоциональную связь, – делится секретами менеджер компании, занимающейся аромамаркетингом Данияр Исенов. – Сегодня, в век изобилия товаров и услуг, для привлечения потребителей важна каждая мелочь, необходимо заслужить доверие и лояльность. Наши ароматы разрабатываются индивидуально под каждый запрос, создают уют и побуждают клиентов покупать больше. Совсем недавно создавали парфюм для юридической компании. Запрос был следующим – создать аромат на­дежности, доверия и престижа. В этом году сотрудничали с крупным торговым центром, запрос был один – чтобы всем хотелось покупать, было спокойно, хорошо и никто никуда не торопился. Наши парфюмеры потребности преобразуют в аромат, а посетители, ничего не подозревая, погружаются в нужное настрое­ние и тратят много и с удовольствием.

Маркетплейсы так же стремятся отвое­вать потребителя у оффлайн-продаж и используют свои уловки. Отслеживают вашу активность и предлагают товары по выгодной цене, завлекая вновь и вновь заходить на сайт и листать странички с продукцией.

Для шопоголиков при таком раскладе шанс остаться в стороне от необдуманных хаотичных покупок равен нулю. Тут как бы и без маркетинга успешно справляешься с тратой денежных средств.

Комар носа не подточит

– Шопоголизм (ониомания) – это особенность характера, похожая на страсть к сладостям, – комментирует семейный психолог Елена Сочнева. – Согласно ряду исследований, в организме пациента в момент совершения покупок запускаются определенные биохимические процессы, подобные тем, что происходят у наркозависимых и пьяниц. Трата средств и приобретение вещей приводит к повышению уровня серотонина и дофамина и служит сильным фактором, отвлекающим от реальности. Постепенно приятные эмоции от покупок закрепляются на уровне рефлексов, что и приводит к формированию психической зависимости.

Жестокий и беспощадный предновогодний шопинг подкрадывается к нашим кошелькам со всех сторон. Даже там, откуда совсем не ждешь. Шопоголику бессмысленно давать себе обещания не тратить на гирлянды и сувениры львиную долю дохода. Траты все равно произойдут и порой с самой неожиданной стороны. Маркетологи все сделают аккуратно, так, что комар носа не подточит. Вроде и не собирались вы покупать третью елку и разум не отключаете, контролируете траты. Но семена попали на благодатную почву – и настроение покупательное активировалось. А тут вдруг SMS от лаборатории с декабрьскими акциями на гормоны щитовидной железы или липидный профиль. Ну как не отовариться по акции-то? А еще в кинотеатр приглашают за 2 500 на все дневные просмотры. Экономия налицо! И человек опять оказывается запутанным в эту липкую паутину, выбраться из которой не каждый и хочет. Очнутся шопоголики, скорее всего, в январе, доедая подуставший оливье и понимая, что, собственно, кроме легендарного салата в ближайшее время поесть ничего особо не удастся. И в очередной раз дадут бессмысленное обещание держать себя в руках.

– Важно отличать истинную ониоманию от предновогоднего ажиотажа, – продолжает Елена Сочнева. – Безумства под Новый год творят преимущественно граждане made in USSR. Для молодежи Новый год просто веселый красивый праздник и в него не вкладывают столько смысла. Нам же надо обязательно встретить в новом наряде, в дом купить что-то новое, стол накрыть, чтоб ломился от всевозможных яств, а все вокруг всенепременно должны быть одарены. Этот факт психологи объясняют трансформировавшейся верой в Деда Мороза, свое­образным очеловечиванием праздника. Вроде как увидит Дедушка Мороз, что условная сорокалетняя девочка плохо подготовилась к «елке», стол не накрыла, костюм новогодний не надела, вела себя плохо, обижала близких, и не даст ей подарок в новом году – повышение зарплаты, путешествие. И наградит за лень и жадность болями в спине, высоким давлением и глубокими морщинами. Отмечая каждый Новый год наотмашь, люди подсознательно формируют модель своего желанного мира, где они видят себя успешными, красивыми, здоровыми, в окружении родных и близких. И это тщательно изу­чают и применяют на практике маркетологи. Одни рекламные слоганы чего стоят: «Ведь ты этого достойна», «Стань лучшей мамой», «Порадуй мужа и детей».

Шопоголизм коснулся не только прекрасной половины человечества, ему подвержены и мужчины. Вот только их шопинг отличается от женского. Мужчинам также приходят заманчивые рассылки от лабораторий с предложением проверить мужское здоровье, чтобы не подвело оно в самый важный день в году. А как обойти стороной акцию на новый комплект летних шин? А спиннеры – три по цене двух? Ну а дружище Джек Дэниэлс в праздничном оформлении, да еще и со скидкой?

Кому нужен искусственный ажиотаж?

Важно спросить себя: реально ли страсть к приобретениям мешает нормальной жизни и становится проблемой? В таком случае лучше обратиться к специалистам, которые найдут причину вашего поведения и помогут справиться с проблемой.

– Возможные причины появления и развития ониомании: личная трагедия, недостаток внимания, необходимость постоянно получать новый всплеск адреналина, неудовлетворенность внешностью, низкая самооценка, отсутствие возможностей для реализации собственных способностей, серьезный внутриличностный конфликт, одиночество, – рассказывает Елена Сергеевна. – Но есть и, так сказать, механические причины. Люди со склонностью к тревожности, у которых сверхактивировано правое полушарие мозга, в шесть раз чаще страдают от шопоголизма. Шопоголики часто встречаются среди тех, у кого диагностирован СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). По­этому не так все просто, как кажется, на первый взгляд. Ониомания – это зависимость, которую надо лечить, и она легко узнаваема. Любая беседа страдающего ониоманией сводится к теме новых покупок, в ответ на стрессовую ситуа­цию у человека сразу возникает мысль о посещении магазина, желание что-то приобрести пересиливает необходимость выполнять повседневные дела, регулярное совершение заказов в онлайн-магазинах (2–3 раза в течение недели или чаще). Еще важный момент – после шоппинга помимо удовольствия больной испытывает острое чувство стыда.

Перед Новым годом устоять от приобретения ненужных товаров сложно даже сверх­устойчивому человеку. Многие магазины львиную долю выручки делают именно в это время и бороться за своего покупателя они будут до талого. Кирилл Цой, продавец с двадцатилетним стажем, поделился с нами праздничными секретами.

– Вы просто не представляете, как грамотно все устроено в магазинах, – делится Кирилл. – Зашла женщина за колготками, а тут ей продавец предлагает взять еще одну пару и получить в подарок чулки с люрексом. И она берет! Хотя, скорее всего, чулки эти так и пролежат нераспакованными. А любой неликвид можно продать под Новый год, стоит только добавить праздничную упаковку. В прошлом году мы распродали все завалявшиеся фартуки, просто упаковав их в шуршащую бумагу и украсив брелком в виде елочки. Ценник поставили такой, что он с лихвой оправдывал потраченные время и средства на оформление. Не осталось ни одного фартука. Так же перед праздниками создается искусственный ажиотаж, когда вместо положенных пяти касс работают две. Люди стоят в очереди, начинают нервничать, всплывает застарелая мысль о былом дефиците, смот­рят по сторонам, а там батарейки, ободки с рогами, носочки, платочки, и даже оставшиеся в наследство от ковида антисептики в веселых упаковках. Часто именно эти предкассовые продажи составляют основной доход магазина.

А если же шопоголик просыпается в вас исключительно на Новый год, может быть, вовсе вы и не больны, а просто жизнерадостны и обеспечены? Что уже хорошо. Впрочем, если хотите все-таки подойти к празднованию разумно, было бы неплохо составить список того, что у вас есть и чего очень не хватает. Мудрым решением будет достать загодя все имеющиеся новогодние аксессуары. Распутать гирлянды, протереть елочные игрушки и понять, что двенадцатую гирлянду не потянет энергокомплекс вашего района, а игрушек хватит и на украшение уличных елочек.

Ну а новогоднее настроение можно создать и другими методами. Например, просматривать уже сейчас тематическое праздничное кино, заняться уборкой дома, спокойно составлять меню и неспешно приобретать ингредиенты для праздничного стола. А если шопинг всемогущий все же завладел вашим сознанием, то и тут можно пойти на уловки. Хочется чего-то праздничного? Можно купить всей семье смешные мягкие носки с елками и оленями или форму для выпечки кексов в виде деда Мороза и весь декабрь репетировать ароматной выпечкой. И даже если чуть-чуть и сорветесь, то и ладно, всегда же можно убедить супруга, что у вас давно были эти три свитера с оленями, а скатерть и гирлянды он не помнит с прошлого года, потому что горячительного по акции купил слишком много.