Шоу должно продолжаться

На базе областного русского драматического театра прошли мастер-классы по постановке сценических света и звука.

Учебные занятия для работников местного учреждения искусства в рамках программы «Рухани жаңғыру» провели специалисты художественно-постановочной части санкт-петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом». Целью гостей было не делать акцент на лучшее современное оборудование, которого нет в наличии, а научить пользоваться всеми возможностями уже имеющейся аппаратуры, достигая поставленных задач при помощи новых эффектов и приемов.

Бесплатные мастер-классы, в которых приняли участие не только саунд-специалисты областного русского драмтеатра, но и звукооператоры казахского драмтеатра, а также руководители народных театров из сел региона, педагоги и студенты театрального факультета одного из таразских вузов и работники местных телеканалов, состояли из теоретической и практической частей. Первая включала в себя обзор последних новинок световой и звуковой аппаратуры, современных технологий и технологических решений, которые расширяют возможности светового и звукового парка сценической площадки. Вторая – профессиональную оценку светового и звукового оборудования театра, экспертное заключение о состоянии аппаратуры и оборудования данной сценической площадки и соответствующие рекомендации.

– Программа была построена после того, как мы ознакомились с положением в театре, – сказал начальник осветительного цеха и художник по свету театра-фес­тиваля «Балтийский дом» Константин Удовиченко. – Моей целью было поделиться опытом, накоп­ленным за 20 лет работы в разных учреждениях, в том числе в театре. К тому же мне довелось ознакомиться с работой коллег в Китае и Великобритании. Мы очень надеемся, что оказались полезными.

Гости показали, как можно использовать свет и звук, чтобы произведение на сцене заиграло новыми красками, зазвучало совсем иначе, более выигрышно для восприятия зрителем. Кроме того, они рассказали о курьезных и неприятных случаях, произошедших во время показов спектаклей, когда им приходилось быстро искать выход из сложившейся ситуации.

– Театральный свет близок к освещению на концертных площадках и в фотостудиях, но все же имеет заметное отличие. Можно сказать, он носит больше философский смысл во всех сценических историях. И специалисты по свету в театре должны обладать профессионалами высокого уровня, – отметил Константин Удовиченко.

То же самое касается театрального звука, который концептуально отличается от студийного и кинематографического.

– Лично я донесла до слушателей некоторые «фишки», которыми далеко не все пользуются на практике. Звуковое оформление спектакля может не просто сопровождать повествование, а рассказывать параллельную историю. Оно может набрать такие звуковые образы и фактуры, которые будут очень важны в контексте спектакля и при этом будут самоценны, – считает звукорежиссер и саунд-дизайнер театра-фестиваля «Балтийский дом» Екатерина Вербицкая.

Проведение мастер-классов обнажило одну из наболевших проблем. Как выяснилось, теат­ральным техническим работникам страны негде проходить повышение квалификации. Они, по сути, варятся в собственном соку, что не позволяет им расти в творческом и профессиональном планах. Не готовят таких спе­циалистов и в вузах респуб­лики. Именно поэтому подобные мастер-классы имеют особую ценность и просто незаменимы.

– Честно говоря, такой шанс выпал нам случайно только благодаря тому, что мы активно ведем свои страницы в социальных сетях, – отметила заместитель директора областного русского драмтеатра Валерия Сон. – Именно это способствовало тому, чтобы на нас обратили внимание и предложили вступить в Ассоциацию деятелей русских театров зарубежья, которая с прошлого года проводит мастер-классы в странах СНГ. Членство в этой организации позволило нам реализовывать совместные проекты, в рамках которых наши российские коллеги стали делиться с нами своим бесценным опытом.

Существует и другая проблема театра, которая заключается в отсутствии кадров. С каждым годом их все меньше. Оно и понятно. Мало кто готов быть энтузиастом и работать за небольшую зарплату, несмотря на свою любовь к искусству. В этом вопросе, думается, не помешала бы поддержка со стороны государства.

Валерия Сон считает, что начать можно с детских театральных студий. Благо, в стране они пока есть. Уже сегодня нужно взращивать новое поколение театральных работников, иначе вскоре сцена просто опустеет.