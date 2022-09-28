Штаб «За честные выборы» создан на базе республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов»

Открыто и демократично

Создание штаба связано с необходимостью информационного, методического и консультационного сопровождения процесса первых выборов в Новом ­Казахстане.

«20 ноября 2022 года состоятся внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Данное событие будет ключевым моментом перезагрузки государственных институтов: Президента, Парламента, Правительства и маслихатов с целью построения Нового Справедливого Казахстана.

Казахстанский союз юристов, выражая свою гражданскую позицию, обладая правовыми знаниями и осознавая ответственность перед народом страны, создает Гражданский штаб «За честные выборы», основная цель которого – выявление рис­ков дискредитации избирательной кампании, проактивное формирование объективного общественного мнения о ходе проведения избирательного процесса и результатах выборов», – говорится в официальном обращении представителей РОО «Казахстанский союз юристов».

Во время проведения выборов, как отмечают в штабе, важно обеспечить открытость и демократичность процесса, и в этом вопросе соответствующую роль и поддержку могут оказать профессиональные юристы, адвокаты, ученые. Их задача – разъяс­нить казахстанцам положения конституционной реформы, выборного законодательства о внеочередных выборах Президента Республики Казахстан и так далее.

Направления деятельности штаба: консолидация конструктивно настроенного сообщества юристов и направление его потенциала на участие в общественной дискуссии по теме выборов; правовое сопровождение в публичном поле положений конституционной реформы и приоритетов Послания; мониторинг хода электоральной кампании и правовая консультация ее участников, а также гражданских активистов, представителей СМИ, международных организаций; обеспечение юридической поддержки штабов наблюдателей, включая правовую помощь наблюдателям по итогам выборов и тому подобное.

Председатель штаба, глава РОО «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай подчеркнул, что только справедливые, свободные и честные выборы позволят выявить истинную волю народа и получить результаты в интересах всей страны, поэтому принципиально важно обеспечить открытость и демократичность процесса.

В свою очередь профессор Индира Аубакирова сделала акцент на том, что в нынешнем году происходит самая масштабная за последние 30 лет политическая реформа. Основные направления для модернизации избирательной системы сформулированы в мартовском и сентябрьском Посланиях Президента, а также в его Обращении от 21 сентября нынешнего года. По итогам предстоящего избирательного цикла появится политическая элита, которая и будет во многом определять государственные контуры Справедливого Казахстана.

Представители штаба призывают юридическую общественность страны, а также всех заинтересованных лиц поддержать их инициативу и присоединиться к деятельности по содействию в проведении честных выборов, недопущению незаконных методов и технологий в избирательном процессе.