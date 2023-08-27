Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

В воскресенье, 27 августа, на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет .

Фото: kazpravda.kz

В Туркестанской области утром и днем в горных районах ожидается сильный дождь. Временами гроза, в горных районах области град. В Шымкенте и Туркестане ожидается гроза.

В Кызылординской области и Кызылорде на большей части ожидается гроза. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Высокая пожарная опасность сохраняется на юге и в центре области. В Караганде ожидается гроза.

В Западно-Казахстанской области, а также в Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман.

В Алматинской области в горных районах временами ожидается сильный дождь, гроза, град. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы и Конаеве ожидается гроза.

В области Улытау ожидаются сильный дождь, гроза, сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане временами ожидается гроза.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане и Кокшетау ожидаются гроза, днем град.

В Абайской области ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается гроза. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град.

В области Жетысу в горных районах ожидаются сильный дождь и гроза. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза.

В Мангистауской области ожидается гроза. Днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе, востоке области туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается сильный дождь. 27-29 августа на севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. В Таразе 27-28 августа временами ожидаются гроза, град, шквал, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.