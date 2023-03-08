Штормовое предупреждение объявлено во многих регионах Казахстана

Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики 9 марта, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана 9 марта.
Пройдут осадки в виде снега и дождя с порывистым ветром и гололедными явлениями.
На востоке и юго-востоке Казахстана ожидаются сильные осадки – дождь и снег. По стране ожидаются туманы.
Значительных изменений в температурном фоне на большей части республики не ожидается, лишь в северных, центральных, восточных регионах страны в ночные часы температура понизится до 5-18 мороза.
Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО, СКО, Алматинской, Акмолинской, Мангыстауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Жетысуской областях.