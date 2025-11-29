До нынешнего назначения она занимала должность заместителя председателя комитета по обеспечению качества в сфере образования, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Постановлением правительства Акпарова Шынар Куанышовна назначена вице-министром просвещения Республики Казахстан.

Родилась в 1972 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский финансово-экономический техникум, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

2001-2010 гг. – учитель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе основной школы №135 станции Атасу Карагандинской области.

2010-2011 гг. – методист, профессиональный лицей №26 г. Караганды.

2011-2012 гг. – старший методист, КГКП «Региональный учебно-методический центр «Сарыарқа дарыны» управления образования Карагандинской области, г. Караганда.

2012-2013 гг. – ведущий специалист, отдел внешней оценки качества образования Департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

2013-2018 гг. – главный специалист, отдел внешней оценки качества образования Департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

2018-2020 гг. – руководитель отдела внешней оценки качества образования Департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

2020-2023 гг. – заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

2023-2025 гг. – руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, г. Караганда.

С июня 2025 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.