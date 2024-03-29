Сильный ветер и дождь: астанчан призвали соблюдать меры безопасности в непогоду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улице.

По данным РГП «Казгидромет», 29 марта в Астане ожидаются временами осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

«Спасатели просят жителей быть внимательными и осторожными. Не прятаться от ветра у стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями. Не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Автотранспорт не парковать возле старых и одиноко стоящих деревьев. В случае чрезвычайных ситуаций власти Астаны просят обращаться в службу «109», — проинформировали в городской администрации.

В акимате добавили, что сегодня все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.