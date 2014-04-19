Симфония наследия Абая и Шакарима

Культура
1658

Медгат Кулжанов, бизнесмен и меценат, являющийся прямым потомком Шакарима Кудайбердиева, считает, что симфонический оркестр акима ВКО и смешанный хор училища искусств им. братьев Абдуллиных блестяще справились с поставленной перед ними задачей. Доказательством тому стала восторженная реакция публики. Мировая премьера оратории «Шакарим» состоялась в 2010 году в лондонском зале «Ройял Фестивал Холл», а позже ораторию «Абай» исполнил в Алматы концертный оркестр акима города. В Усть-Каменогорске впервые прозвучали обе части музыкального сочинения на стихи великих казахских поэтов. 

– Когда мы впервые взяли в руки ноты, то в буквальном смысле влюбились в эту невероятно красивую музыку, – рассказывает главный дирижер оркестра Александр Галсанов. – Но все время, пока шли репетиции, нас не покидало чувство огромной ответственности. 

Идейный вдохновитель и спонсор проекта Медгат Кулжанов выразил искреннее восхищение виртуозным мастерством солирующей скрипки Натальи Карпеевой. А она в свою очередь призналась, что не сразу приняла предложение, поскольку партия очень сложная и исполнять ее после маэстро Марата Бисенгалиева было боязно. 

Между тем сегодня, когда все волнения остались позади, артисты вдохновлены предложением главы региона Бердыбека Сапарбаева выступить с ораторией Карла Дженкинса «Абай – Шакарим» в Семее, а потом и в Астане. Директор областной филармонии Бекболат Кажиков считает, что это еще сильнее сплотит творческий коллектив. 

Светлана АБЕНОВА, 

Усть-Каменогорск

фото Сергея СУРОВА

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]