Медгат Кулжанов, бизнесмен и меценат, являющийся прямым потомком Шакарима Кудайбердиева, считает, что симфонический оркестр акима ВКО и смешанный хор училища искусств им. братьев Абдуллиных блестяще справились с поставленной перед ними задачей. Доказательством тому стала восторженная реакция публики. Мировая премьера оратории «Шакарим» состоялась в 2010 году в лондонском зале «Ройял Фестивал Холл», а позже ораторию «Абай» исполнил в Алматы концертный оркестр акима города. В Усть-Каменогорске впервые прозвучали обе части музыкального сочинения на стихи великих казахских поэтов.

– Когда мы впервые взяли в руки ноты, то в буквальном смысле влюбились в эту невероятно красивую музыку, – рассказывает главный дирижер оркестра Александр Галсанов. – Но все время, пока шли репетиции, нас не покидало чувство огромной ответственности.

Идейный вдохновитель и спонсор проекта Медгат Кулжанов выразил искреннее восхищение виртуозным мастерством солирующей скрипки Натальи Карпеевой. А она в свою очередь призналась, что не сразу приняла предложение, поскольку партия очень сложная и исполнять ее после маэстро Марата Бисенгалиева было боязно.

Между тем сегодня, когда все волнения остались позади, артисты вдохновлены предложением главы региона Бердыбека Сапарбаева выступить с ораторией Карла Дженкинса «Абай – Шакарим» в Семее, а потом и в Астане. Директор областной филармонии Бекболат Кажиков считает, что это еще сильнее сплотит творческий коллектив.

Светлана АБЕНОВА,

Усть-Каменогорск

фото Сергея СУРОВА