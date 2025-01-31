Символ культурного возрождения: музей исламской культуры открылся в СКО

Культура
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Музей исламской культуры открыт для всех, кто верит в созидание и просвещение

фото Музея исламской культуры

В тишине старинной мечети, словно пропитанной молитвами и ожидания­ми прошлого, ожил новый культурный центр – Музей исламской культуры.

Это место, где традиции встречаются с современностью, а сакральная история оживает перед глазами посетителей.

Музей, расположенный в отреставрированной мечети XIX века, служит олицетворением богатого наследия ислама, который веками формировал духовный ландшафт региона. Построенная на территории завода имени Кирова, Давлеткильдеевская мечеть была долгие годы забыта и разрушена. Однако благодаря тщательной реставрации, подчеркивающей историческую ценность здания, ей удалось обрести новую жизнь и стать символом культурного возрож­дения.

Экспозиция музея – это диа­лог прошлого и настоящего. Гостям предлагают уникальное путешествие через темы, раскрывающие многогранность исламской культуры. Например, экскурсия «Кааба – главная святыня мусульман» погружает в символическое значение этого древнейшего духовного центра. История паломничества, известного как хадж, становится осязаемой благодаря редким артефактам и материалам.

Особое место в экспозиции занимает некрополь Кызыл-Оба эпохи Золотой Орды, где были найдены зеркала, серьги и монеты, представленные в музее. Эти артефакты – не просто предметы быта, а немые свидетели эпохи, рассказывающие о жизни и традициях людей, давно ушедших из этого мира.

История мечетей Петропавловска XVIII–XIX веков, подробно раскрытая через редкие рукописи и книги, переносит посетителей во времена, когда исламские учения вдохновляли на созидание, просвещение и взаимное уважение.

Особую роль в открытии музея сыграла символичность времени – церемония была при­урочена к священному месяцу Рамазан. Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы и сотни гостей стали тогда свидетелями этого важного события.

Реставрация старинного здания стала воплощением бережного отношения к культурному наследию. Архитекторы и строители постарались сохранить каждый элемент, чтобы подчеркнуть аутентичность постройки. Башня мечети, пережившая годы разрушений, словно светоч, указывает на неизменную силу духовных традиций.

Музей исламской культуры в Петропавловске – это не просто место для выставок. Это пространство, где можно задуматься о вечных ценностях, найти ответы на вопросы о духовности и наследии, прикос­нуться к сокровенному. И еще погрузиться в мир, где каждая вещь – это ключ к пониманию прошлого и путеводная звезда для будущего.

#культура #СКО #музей #ислам

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