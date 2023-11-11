Сингл "Битлз" возглавил хит-парад Великобритании впервые с 1969 года

Lifestyle
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

В Британию вернулась битломания, передает Kazpravda.kz

Фото: PA

Выпущенная на прошлой неделе новая песня "Битлз" под названием Now And Then возглавила хит-парад в Великобритании. Последний раз сингл ливерпульской четверки оказывался на вершине этого чарта в 1969 году, передает Русская служба ВВС.

"Это просто потрясающе! Обалденно! Для меня это крайне волнующий момент. Я очень доволен", — прокомментировал свой новый успех Пол Маккартни.

Сингл, который должен стать последней в истории новой песней «Битлз», уже успел поставить несколько рекордов.

Во-первых, темпы продаж виниловых пластинок с Now And Then стали рекордными для XXI века, сообщила Official Charts Company (британская организация, составляющая музыкальные хит-парады). За неделю в Британии было куплено 19,4 тыс. новых виниловых пластинок "Битлз".

Во-вторых, "Битлз" стали группой, которая дольше всех ждала момента, чтобы снова возглавить хит-парад в Великобритании. Пауза между ее "первыми номерами" тянулась целых 54 года (последним на вершину поднимался сингл The Ballad of John and Yoko). На втором месте по этому показателю — певица Кейт Буш (ее первый сингл-лидер британского хит-парада был выпущен в 1978 году, а последний по времени — 44 года спустя, в 2022-м).

В-третьих, "Битлз" теперь — самая пожилая группа на вершине британского чарта (Полу Маккартни 82 года, а Ринго — 83; Джон Леннон и Джордж Харрисон навсегда останутся 40-летним и 58-летним соответственно).

Видео-клип с новой песней, который создал режиссер Питер Джексон, уже посмотрели в YouTube около 8 млн раз.

Хотя двое из членов «Битлз» умерли много лет назад, в записи Now And Then приняли участие все четыре музыканта легендарной группы.

Песня основана на демо-пленке, которую в конце 1970-х Леннон записал на домашнем магнитофоне, подыгрывая себе на фортепиано. В середине 1990-х вдова Джона Йоко Оно передала кассету с записью трем остававшимся в живых битлам, которые в тот момент работали над проектом Anthology  — коллекцией неизданных материалов "Битлз" из трех частей.

#музыка #Битлз #хит-парад

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