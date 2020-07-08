Синоптики рассказали о погоде в РК на ближайшие три дня
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на ближайшие 3 дня, сообщает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, поступающие с Ирана теплые и сухие воздушные массы, сохраняющие жаркую, без осадков погоду на западе и юге страны, начнут оказывать влияние на Актюбинскую и Костанайскую области.
"Однако, высотная ложбина, вызвавшая кратковременные дожди с грозами на севере и в центре страны, смещаясь, обусловит неустойчивую погоду на востоке Казахстана – ожидается дождь, местами сильный, шквал, порывистый ветер, возможно выпадение града", - говорится в сообщении.