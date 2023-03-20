Систему мониторинга проектов обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве РК

Члены МВК рассмотрели вопросы Единой карты индустриализации как инструмента оценки проектов обрабатывающей промышленности.
Вопросы развития системы мониторинга проектов обрабатывающей промышленности обсудили на заседании МВК по промышленной политике под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
Члены Межведомственной комиссии рассмотрели вопросы Единой карты индустриализации как инструмента оценки проектов обрабатывающей промышленности, получивших меры государственного стимулирования промышленности, а также внесения соответствующих изменений в некоторые законодательные акты.
Роман Скляр обозначил важность внедрения системы единого мониторинга инвестпроектов путем применения информационных систем с целью прогнозирования потребности в необходимой продукции для экономики регионов и страны.
Также на заседании был рассмотрен ряд других актуальных вопросов в сфере обрабатывающей промышленности.