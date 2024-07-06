Ситуация меняется в лучшую сторону

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Адия Кенжегулова

В ходе поездок по областям парламентарии встречаются с соотечественниками, пострадавшими от паводка

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Так, сенаторы Советбек Медебаев и Серик Шайдаров встретились с жителями области Улытау и обсудили с ними актуальные пробле­мы региона. Они также ознакомились с проектом реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений в городе Жезказгане, где планируется внедрение новых технологий для обеспечения качественного водоснабжения.

– Особое внимание местным исполнительным органам необходимо уделить строительству магистральной теплосети к новому западному району Жезказгана и возведению Уйтас-Айдосского водовода. Эти проекты должны улучшить качество водообеспечения и теплооснабжения жителей областного центра, – сказал сенатор Советбек Медебаев.

Парламентарии побывали и в Улытауском районе, где ознакомились с ходом строительства домов в поселке Жезды, которые строятся для семей, пострадавших от паводка. Сенаторы подчеркнули важность того, что темпами и качеством строительства должны остаться довольны в первую очередь сами жители.

Сенатор Бекболат Орынбеков осмот­рел ход работ реконструкции инфраструктурных объектов Жамбылской области, в частности, системы отопления М-1, протяженность которой составляет 6,138 км. Депутату рассказали, что степень износа труб достигла 68%, а работы по реконструкции началась 19 апреля и завершатся до конца года. Также депутат ознакомился с ходом ремонта фасадов и крыш на проспекте Толе би и обновлением архитектурного облика многоэтажных домов. В городе Таразе сенатор осмотрел строительство магистрального водопровода на дачных массивах «Кумшагыл», «Шолдала» и «Казарма». Он также посетил Байзакский район, где ознакомился с ходом строительства сельской врачебной клиники, физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Сарыкемер и Дома культуры в Коптерекском сельском округе. Сенатор подчеркнул важность жесткого контроля за строительством со стороны местных исполнительных органов и обеспечения вводом объектов в эксплуатацию в этом году.

Заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева и депутаты Жулдыз Сулейменова, Максат Толыкбай и Казыбек Алишев посетили один из эвакуационных пунктов города в общежитии Актюбинского регио­нального университета имени К. Жубанова в Актобе, где в настоящее время проживают около 40 человек, оставшихся без жилья в результате паводка. Жители дачного поселка в окрестностях Актобе оказались на улице из-за природной стихии всего за пару часов. Успели лишь забрать документы.

– С апреля, когда мой дом затонул, мы живем в эвакуационном центре. Здесь созданы все условия. Трехразовое питание, выдают билеты в кино, на концерты. Партийцы помогли устроить мою четырехлетнюю дочь в коррекционный детский сад. Мы уже приступили к ремонту, не за горами день, когда мы вернемся в свой дом, – говорит жительница Актобе Маржангуль Ерназарова.

В рамках встречи депутаты рассказали о государственной поддержке, предоставляемой пострадавшим от паводков. Это, прежде всего, единовременная выплата семьям и предоставление жилья взамен утраченного. В настоящее время в данном эвакопункте проживают девять семей. А всего по городу работают семь пунк­тов временного размещения, где сейчас проживают 695 человек, 325 из которых – дети.

– Мы понимаем, что потеря жилья – это огромное испытание для каждой семьи. Наша задача – не только обеспечить временное размещение пострадавших, но и помочь им вернуться к нормальной жизни как можно быстрее. Мы делаем все возможное, чтобы каждый, кто пострадал, получил поддержку и необходимую помощь. Совместными усилиями мы преодолеем все трудности и постараемся восстановить все, что было утрачено, – сказал депутат Казыбек Алишев.

Всего для жителей Актюбинской области, пострадавших от наводнения, строится 517 домов в разных районах. Дополнительно за счет государства приобретено 383 квартиры.

Депутаты Берик Бейсенгалиев и Еркин Абиль встретились с пострадавшими от паводков жителями Костанайской области. Несколько десятков семей Джангельдинского района Костанайской области лишились единственного жилья из-за паводков. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева каждая нуждающаяся семья получит новое жилье от государства взамен утраченного. В частности, в селе Тауыш строится 22 дома, а в селе Колкамыс – 19. Жилье возводят по типовому проекту в рамках меморандума, заключенного между акиматом Костанайской области и общественным фондом «Қазақстан халқына». Стоимость каждого дома площадью 80 кв. м составляет порядка 30 млн тенге.

С самого начала паводков депутаты оперативно начали работу по оказанию конкретной помощи пострадавшим – сбор гуманитарной помощи, мобилизация волонтеров, укрепление береговых линий мешками с песком, возведение противопаводковых дамб и многое другое.

– Когда мы встречались с людьми во время паводка, многие из них были расселены по общежитиям и другим эвакуационным пунктам. Теперь ситуация меняется в лучшую сторону, и пострадавшие получают жилье. В целом по Костанайской области все работы по строительству и выкупу жилья для пострадавших от большой воды будут завершены до конца лета, – сказал мажилисмен Берик Бейсенгалиев.

Днем ранее депутаты ознакомились с ходом строительства 50-квартирного дома в городе Аркалыке для пострадавших от паводков жителей Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов. Уже в сентябре дом будет сдан в эксплуа­тацию. Дополнительно для 78 пострадавших семей в Аркалыке приобретены готовые квартиры.

#депутаты #регионы #паводок #население #встреча #поездка

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