Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 ноября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 17 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 72 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 395 522 заболевших.

На 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 786 человек (609+ и 177 КВИ-), из них в стационарах находятся 90 пациентов, на амбулаторном уровне – 696 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.