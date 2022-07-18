Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 18 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 477 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 493

– город Алматы – 573

– город Шымкент – 66

– Акмолинская область – 30

– Актюбинская область – 6

– Алматинская область – 91

– Атырауская область – 30

– Восточно-Казахстанская область – 8

– Жамбылская область – 59

– Западно-Казахстанская область – 19

– Карагандинская область – 33

– Костанайская область – 6

– Кызылординская область – 22

– Мангистауская область – 6

– Павлодарская область – 10

– Северо-Казахстанская область – 5

– Туркестанская область – 20

Всего в стране выявлены 1 318 044 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 316 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 295 754.

На 18 июля лечение от КВИ продолжают получать 8 733 человека (–8 626+ и 107 КВИ-), из них в стационарах находятся 680 пациентов, на амбулаторном уровне – 8 053 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 июля 

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.

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