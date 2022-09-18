Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 18 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 100 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 21
– город Алматы – 13
– город Шымкент – 0
– Акмолинская область – 6
– Актюбинская область – 6
– Алматинская область – 0
– Жетысуская область – 0
– Атырауская область – 2
– Восточно-Казахстанская область – 0
– Абайская область – 0
– Жамбылская область – 0
– Западно-Казахстанская область – 10
– Карагандинская область – 15
– Улытауская область – 4
– Костанайская область – 11
– Кызылординская область – 1
– Мангистауская область – 2
– Павлодарская область – 2
– Северо-Казахстанская область – 4
– Туркестанская область – 3
Всего в стране выявлены 1 392 505 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 365 128.
На 18 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 916 человек (–13 690+ и 229 КВИ-), из них в стационарах находятся 214 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 702 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.