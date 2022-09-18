Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 18 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 100 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 21

– город Алматы – 13

– город Шымкент – 0

– Акмолинская область – 6

– Актюбинская область – 6

– Алматинская область – 0

– Жетысуская область – 0

– Атырауская область – 2

– Восточно-Казахстанская область – 0

– Абайская область – 0

– Жамбылская область – 0

– Западно-Казахстанская область – 10

– Карагандинская область – 15

– Улытауская область – 4

– Костанайская область – 11

– Кызылординская область – 1

– Мангистауская область – 2

– Павлодарская область – 2

– Северо-Казахстанская область – 4

– Туркестанская область – 3

Всего в стране выявлены 1 392 505 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 365 128.

На 18 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 916 человек (–13 690+ и 229 КВИ-), из них в стационарах находятся 214 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 702 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.