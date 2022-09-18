Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 18 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 100 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 21

– город Алматы – 13

– город Шымкент – 0

– Акмолинская область – 6

– Актюбинская область – 6

– Алматинская область – 0

– Жетысуская область – 0

– Атырауская область – 2

– Восточно-Казахстанская область – 0

– Абайская область – 0

– Жамбылская область – 0

– Западно-Казахстанская область – 10

– Карагандинская область – 15

– Улытауская область – 4

– Костанайская область – 11

– Кызылординская область – 1

– Мангистауская область – 2

– Павлодарская область – 2

– Северо-Казахстанская область – 4

– Туркестанская область – 3

Всего в стране выявлены 1 392 505 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 365 128.

На 18 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 916 человек (–13 690+ и 229 КВИ-), из них в стационарах находятся 214 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 702 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Тору перевели на казахский язык
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи

Читайте также

Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 сентября
Общество
Наркопритон содержала 39-летняя алматинка
Общество
Чиновники Караганды лишили более 5,5 тыс. человек возможнос…
Общество
Лжесотрудник налоговой угрожал проверками и вымогал деньги …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]