Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 января

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 18 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи человек (–1 841+ и 159 КВИ-), из них в стационарах находятся 169 пациентов, на амбулаторном – 1 831 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.