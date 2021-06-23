Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июня

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 23 июня, передаетсо ссылкой на coronavirus2020.kz.За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1248 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.В разрезе регионов:город Шымкент - 64Акмолинская область - 32Актюбинская область - 32Алматинская область - 28Атырауская область - 50Восточно-Казахстанская область - 70Жамбылская область - 24Западно-Казахстанская область - 88Костанайская область - 30Кызылординская область - 28Мангистауская область - 46Павлодарская область - 46Северо-Казахстанская область - 13Туркестанская область - 21Всего в стране выявлен 411 771 заболевший.За прошедшие сутки в Казахстане 1 168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 387 295.