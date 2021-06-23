Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июня

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 23 июня, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1248 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 413
город Алматы - 117
город Шымкент - 64
Акмолинская область - 32
Актюбинская область - 32
Алматинская область - 28
Атырауская область - 50
Восточно-Казахстанская область - 70
Жамбылская область - 24
Западно-Казахстанская область - 88 Карагандинская область - 146
Костанайская область - 30
Кызылординская область - 28
Мангистауская область - 46
Павлодарская область - 46
Северо-Казахстанская область - 13
Туркестанская область - 21
Всего в стране выявлен 411 771 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 387 295.