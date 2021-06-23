Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июня

Коронавирус
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Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 23 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.   

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1248 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 413

город Алматы - 117

город Шымкент - 64

Акмолинская область - 32

Актюбинская область - 32

Алматинская область - 28

Атырауская область - 50

Восточно-Казахстанская область - 70

Жамбылская область - 24

Западно-Казахстанская область - 88

Карагандинская область - 146

Костанайская область - 30

Кызылординская область - 28

Мангистауская область - 46

Павлодарская область - 46

Северо-Казахстанская область - 13

Туркестанская область - 21

Всего в стране выявлен 411 771 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 387 295.

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