Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 октября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 октября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на coronavirus2020.kz
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1353 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
– город Нур-Султан - 116 – город Алматы - 239
– город Шымкент - 25
– Акмолинская область - 126
– Актюбинская область - 30
– Алматинская область - 119
– Атырауская область - 10
– Восточно-Казахстанская область - 58
– Жамбылская область - 23
– Западно-Казахстанская область - 12 – Карагандинская область - 139
– Костанайская область - 83
– Кызылординская область - 11
– Мангистауская область - 2 – Павлодарская область - 213
– Северо-Казахстанская область - 135
– Туркестанская область - 12
Всего в стране выявлено 931 137 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1668 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 874 647.