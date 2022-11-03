Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 ноября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 3 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 49 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 394 837 заболевших.

На 3 ноября лечение от КВИ продолжают получать 840 человек (690+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 72 пациента, на амбулаторном уровне – 768 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.