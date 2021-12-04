Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 декабря

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 4 декабря, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на coronavirus2020.kz
.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 686 заболевших
с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 103
– город Алматы - 59
– город Шымкент - 5
– Акмолинская область - 61
– Актюбинская область - 9
– Алматинская область - 26
– Атырауская область - 7
– Восточно-Казахстанская область - 40
– Жамбылская область - 8
– Западно-Казахстанская область - 15
– Карагандинская область - 98
– Костанайская область - 77
– Кызылординская область - 6
– Мангистауская область - 5
– Павлодарская область - 83
– Северо-Казахстанская область - 79
– Туркестанская область - 5
Всего в стране выявлено 974 455 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1122 человека выздоровели
от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 940 688.
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались
20 человек.
На 4 декабря лечение
от КВИ продолжают получать 24 326 человек (–21 013+ и 3 313 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 994 пациента, на амбулаторном уровне – 19 332 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 349 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 96 пациентов, на аппарате ИВЛ – 60 пациентов.
2 ноября зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
и 214 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 82860, летальных случаев - 5161, выздоровевших - 74386.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 декабря
В «красной» зоне: Северо-Казахстанская область.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.