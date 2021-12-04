Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 декабря

Коронавирус
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Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 4 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.    

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 103

– город Алматы - 59

– город Шымкент - 5

– Акмолинская область - 61

– Актюбинская область - 9

– Алматинская область - 26

– Атырауская область - 7

– Восточно-Казахстанская область - 40

– Жамбылская область - 8

– Западно-Казахстанская область - 15

– Карагандинская область - 98

– Костанайская область - 77

– Кызылординская область - 6

– Мангистауская область - 5

– Павлодарская область - 83

– Северо-Казахстанская область - 79

– Туркестанская область - 5

Всего в стране выявлено 974 455 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 940 688.

От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 20 человек.

На 4 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 326 человек (–21 013+ и 3 313 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 994 пациента, на амбулаторном уровне – 19 332 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 349 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 96 пациентов, на аппарате ИВЛ – 60 пациентов.

2 ноября зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 214 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 82860, летальных случаев - 5161, выздоровевших - 74386.




Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 декабря

В «красной» зоне: Северо-Казахстанская область.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.



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