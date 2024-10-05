Ситуацию на пункте пропуска «Жайсан» прокомментировал комитет госдоходов

Транспорт
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В настоящее время на границе Актюбинской и Оренбургской областей скоплений грузовых автомашин не наблюдается, передает Kazpravda.kz

Фото с сайта wikimapia.org

Ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой перед пунктом пропуска «Жайсан» в Актюбинской области образовалась многокилометровая очередь из грузовых автомашин в направлении Российской Федерации.

«В этой связи комитет госдоходов сообщает, что в настоящее время на пункте пропуска «Жайсан» скоплений грузовых автомашин не наблюдается, пункт пропуска функционирует в штатном режиме. В течение дня количество грузовых автомашин, ожидающих пересечения границы в Российскую Федерацию, не превышает 50 автомашин», - говорится в сообщении.

В среднем за сутки через пункт пропуска «Жайсан» проезжает более 1,6 тыс. грузовых и легковых автомашин.

На казахстанской стороне границы на пункте пропуска «Жайсан» функционирует по 4 дорожной полосы в каждую сторону, на российской стороне на пункте пропуска «Сагарчин» – по 1 полосе.

Со стороны органов госдоходов работа проводится в штатном режиме, на пункте пропуска постоянно находится 4 работника, которыми обеспечена работа всех окон регистрации документов, очереди из водителей и автомашин в пределах пункта пропуска отсутствуют.

#Актюбинская область #граница #таможня #пункт пропуска «Жайсан»

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