Скляр об Экибастузе: Вселенской катастрофы не было

Правительство
Елисеева Екатерина
корреспондент

Заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах кабмина рассказал, как устраняли ЧС в Экибастузе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы НПП "Атамекен"

Роман Скляр рассказал, что в штабе разработали специальную таблицу о ходе работ, которую дважды в день публиковали в соцсетях и на сайте акима.

"Эту таблицу лично подписывал. Если в какой-то дом заводили тепло в подвал, то есть мы объясняли, подано ли теплоснабжение в дом. Некоторые жители упрекали лично меня "вы виноваты, что у нас дома холодно". Почему так долго меняете батареи? Но почему не слили воду? И мы в тех домах где это сделали меняли буквально несколько радиаторов, а во многих домах меняли до 9-го этажа. Это очень тяжелый труд: размороженную систему запустить крайне тяжело", – отметил Скляр.

При этом он призвал не торопится с выводами о том, кто виноват в случившемся.

"Кто виноват в этом? Я сейчас не хочу обвинять. В этом разберутся специальные органы: причина самой аварии и способы ликвидации, потому что неуклюжие действия нескольких должностных лиц… мы вынуждены были подключать ресурсы всех предприятий города. Считаю, что разберется следствие, проведут и объявят. Я думаю, что их торопить не нужно, это дело не такого короткого периода. Степень вины каждого будет определена. Если есть вина акционера, то он понесет полную свою ответственность. Если это вина и руководителя станции, то каждому будет дана правовая оценка. Второй момент – ликвидация самой ЧС. Насколько это было правильно проведено предстоит разобраться, но уже сейчас я вижу, что нам необходимо сделать определенные  выводы. Элементарные действия были не выполнены в ходе ликвидации данной ЧС", – сказал он.

По его словам, этот негативный момент должны рассмотреть с участием акимов других городов страны, чтобы в случае возникновения таких крупных аварий был определенный алгоритм действий.

"Всего в Экибастузе 689 многоэтажных жилых домов. Было открыто 15 пунктов обогрева. Многие жители, конечно, находились в квартирах, охраняли свое жилье и находились там, когда проводилась замена радиаторов. Но такой вселенской катастрофы, что весь город замерз, – не было. Слово "замерзающий Экибастуз" в данном случае относится к трем микрорайонам. Да, это очень много – 5100 квартир, 13 тысяч жильцов. В течение 7-10 дней в разный период 149 домов отключили сразу, во время аварии. 79 домов подключили в первый же день и по 70 домам велась работа. Но, согласитесь, 689 и 70 домов – это несколько разные цифры. Говорить о том, что весь город замерз – это, по меньшей мере, некорректно", – сказал спикер.

В период ликвидации последствий ЧС, по его словам, он находился в городе.

"Я обошел, наверное, сотни квартир. Штаб находился на ТЭЦ. Я выполнял свои обязанности так, как считал нужным. С раннего утра до поздней ночи. Работал не я один, работал целый штаб, куда входили руководители крупнейших градообразующих предприятий Экибастуза, и выполнили эту работу", – резюмировал Роман Скляр.

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