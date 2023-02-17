Скляр ответил на вопрос о готовности Алматы к землетрясению

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в ходе парламентских слушаний в Сенате Парламента РК ответил на опасения депутатов относительно готовности Алматы к землетрясению, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: primeminister.kz

Роман Скляр напомнил, что в Казахстане действует Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры.

«Это единственный институт, который исторически ведет работу по вопросу проектирования зданий в сейсмической зоне. По их экспертизам – те объекты, которые у нас построены в соответствии со строительными нормами. Полагаю, что каких-либо оснований для беспокойства сейчас нет», – сказал Скляр.

По его словам, уполномоченные органы занимаются этими вопросами.

«Соответствующие должностные лица этим занимаются и отвечают за свою работу, подписывая соответствующие документы», – ответил первый зампремьера.