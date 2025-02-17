Сколько автомашин в Казахстане

За минувший год, с января по декабрь, было зарегистрировано 1 836,3 тыс. автотранспортных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В декабре 2024 года на учет поставлено 181,9 тыс. единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года показатель увеличился на 1,4%.

Всего за 2024 год зарегистрировано 1 836,3 тыс. автотранспортных средств.

По состоянию на 1 января 2025 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 744,1 тыс. единиц, из них 88,1% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2% – автобусы.

По году выпуска автопарк Казахстана выглядит следующим образом: