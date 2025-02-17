Сколько автомашин в Казахстане

Статистика
120
Венера Баталова
корреспондент

За минувший год, с января по декабрь, было зарегистрировано 1 836,3 тыс. автотранспортных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В декабре 2024 года на учет поставлено 181,9 тыс. единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года показатель увеличился на 1,4%.

Всего за 2024 год зарегистрировано 1 836,3 тыс. автотранспортных средств. 

По состоянию на 1 января 2025 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 744,1 тыс. единиц, из них 88,1% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2% – автобусы.

По году выпуска автопарк Казахстана выглядит следующим образом:

  • свыше 20 лет – 2 518,5 тыс. автомобилей
  • от 10 до 20 лет – 1 361,7 тыс. автомобилей
  • от 7 до 10 лет – 652,2 тыс. автомобилей
  • от 3 до 7 лет – 838,8 тыс. автомобилей
  • менее 3 лет – 362,6 тыс. автомобилей
#статистика #транспорт #регистрация

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки
В Дели произошло землетрясение
Планы мирных переговоров по Украине обсудят в Париже
Хоккеистов-призеров Азиады встретили в аэропорту Астаны
Минтруда неточно рассчитало потребность в педагогических кадрах в РК – ВАП
Свыше 100 камер видеонаблюдения установили на мосту через Бухтарминское водохранилище
Цены на кофе снова обновили исторический рекорд
Нурымбет Сактаганов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире по настольному теннису в Турции
Дело Шерзата: в полиции прокомментировали видео праздника подозреваемых в камере
Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Милане
Школьник из Жетысу создает интернет-игры на основе местных легенд
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Ерасыл Кажыбаев завоевал бронзу на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Баку
Генпрокурор доложил Токаеву о состоянии законности в Казахстане
Права более 600 работников нарушались в Акмолинской области
Пытки в полиции Алматы: осуждены двое сотрудников
В Национальной гвардии почтили ветеранов-афганцев
МИД разработал поправки в правила въезда для граждан Ирана и Индии
Неустойчивая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Путешествовать поездами становится комфортнее
Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
Как своевременно распознать симптомы инсульта
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Еще одну медаль завоевал Казахстан на Азиаде-2025
Электоральная конкуренция по-казахстански
Гордиться своей малой и большой родиной
Фламинго прилетели на озеро рядом с промзоной в Актау
Школу акимов запустили в Казахстане
В Приаралье усилены меры безопасности
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Водохранилища и реки находятся под контролем
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Где в Казахстане можно купить дешевый сыр
Демографические тренды РК в 2024 году: рождаемость, смертно…
Как изменились зарплаты казахстанцев к концу 2024 года
Сколько граждан Китая посетило Казахстан в 2024 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]