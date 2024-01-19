Сколько будут платить казахстанским миротворцам

Фото: МО РК

«Все эти средства уже в бюджете заложены. Единственное – дополнительные средства заложены на перевозку вооружения, боеприпасов и техники. Порядка около 8 млн долларов. В год каждый военнослужащий будет получать свыше 1 тысячи долларов ежемесячно», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько средств будет выделено для отправки миротворческого контингента в миссии ООН.

Также он сообщил, какие задачи могут стоять перед нашими военными.

«В первую очередь, задача перед миротворцами – это разъединение противоборствующих сторон, патрулирование, несение службы на блокпостах, разминирование местности, выполнение гуманитарных функций, доставки грузов и так далее. Там очень большой перечень», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, чего не должны делать миротворцы, глава Минобороны подчеркнул, что главная задача - это не нарушать закон.

«Есть определение международной практики комбатант (Combatant — сражающийся. - прим.), это надо долго разъяснять. В соответствие с международным правом, военнослужащий не имеет права применять оружие на не комбатантов», - пояснил Жаксылыков.

Напомним, что парламент одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН. В частности, военные в количестве до 430 человек будут направлены для участия в миссиях ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах, по наблюдению за выполнением условий перемирия Палестины и Израиля, в Республику Южный Судан, а также в рамках временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее (Судан). Впервые казахстанские миротворцы будут участвовать в миссии ООН под своим флагом.