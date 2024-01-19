Впервые казахстанские миротворцы будут участвовать в миссии ООН под своим флагом

Общество, Парламент
133
Тусупбекова Лаура
корреспондент

 Об заявил министр обороны РК Руслан Жаксылыков, передает Kazpravda.kz.  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Как вы знаете, при выполнении миссии в Ливане мы выполняли задачу в составе индийского контингента. На сегодняшний день впервые мы добились того, что ООН нам дала самостоятельную миссию. Мы пойдем выполнять миссию под нашим флагом. Это самое основное», - сказал министр журналистам в Парламенте, где рассматривалось предложение главы государства о направлении миротворческого контингента ВС РК для участия в миссиях ООН.

Также он рассказал о задачах, поставленных перед казахстанским контингентом. 

«Задачи, которые поставят перед нами - в первую очередь, это патрулирование района, выполнение комендантской службы. Рота будет находиться в резерве, но для этих целей мы обеспечиваем нашу роту боевыми колесными машинами в количестве 15 единиц и инженерной техникой, КАМАЗами, штатным вооружением, средствами связи и медицинским обеспечением», - пояснил министр.

Он сообщил, что миротворцы отбираются по моральным-деловым качествам.

«Это состояние здоровья, воинская дисциплина, уровень подготовки военнослужащего, знание языка и  знание законодательства», - добавил он.

Ранее сообщалось, что парламент одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН. В частности, военные в количестве до 430 человек будут направлены для участия в миссиях ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах, по наблюдению за выполнением условий перемирия Палестины и Израиля, в Республику Южный Судан, а также в рамках  временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее (Судан).

По данным Минобороны, с 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН. В 2018 году 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии временной силы ООН в Ливане. В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: 6 офицеров в Западной Сахаре, 2 - в Конго.

#минобороны #задачи #миротворцы #ВС

Популярное

Все
Мастерица из Семея Екатерина Гуляева воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Поединок с рекордным результатом
Зимую в Астане. Ради морозов и проруби
Всех собак – на усыпление?
Хоккей: памятные даты и события
Три дня в Алматинской области охотники с ловчими птицами – құсбегі – состязались в силе и ловкости
Юбилейную дату отмечает главное радио столицы. 19 января радио «Астана» исполняется 25 лет
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Кунаев, которого мы не знаем...
Казахстан – Италия: новый этап в двусторонних отношениях
О прошлом поведает high-tech
Время наращивать инвестиции
Жительницу Актау вдохновил на изучение казахского языка собственный ребенок
Именно в Семее женщины впервые заявили о своих правах
Летописец суровой эпохи
Сотни женщин ищут и находят спасение в кризисном центре «Көмек»
Искусство на века
Влюбленный в свой народ
Не хлебом единым
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Верховный суд обязал госорган выплатить Еркебулану Канафину…
Назван размер пособий по инвалидности и потере кормильца в …
Около 3,8 трлн тенге из ЕНПФ потратили казахстанцы на жилье…
Глава Минобороны заявил об увеличении количества женщин в м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]