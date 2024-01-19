Впервые казахстанские миротворцы будут участвовать в миссии ООН под своим флагом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Как вы знаете, при выполнении миссии в Ливане мы выполняли задачу в составе индийского контингента. На сегодняшний день впервые мы добились того, что ООН нам дала самостоятельную миссию. Мы пойдем выполнять миссию под нашим флагом. Это самое основное», - сказал министр журналистам в Парламенте, где рассматривалось предложение главы государства о направлении миротворческого контингента ВС РК для участия в миссиях ООН.

Также он рассказал о задачах, поставленных перед казахстанским контингентом.

«Задачи, которые поставят перед нами - в первую очередь, это патрулирование района, выполнение комендантской службы. Рота будет находиться в резерве, но для этих целей мы обеспечиваем нашу роту боевыми колесными машинами в количестве 15 единиц и инженерной техникой, КАМАЗами, штатным вооружением, средствами связи и медицинским обеспечением», - пояснил министр.

Он сообщил, что миротворцы отбираются по моральным-деловым качествам.

«Это состояние здоровья, воинская дисциплина, уровень подготовки военнослужащего, знание языка и знание законодательства», - добавил он.

Ранее сообщалось, что парламент одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН. В частности, военные в количестве до 430 человек будут направлены для участия в миссиях ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах, по наблюдению за выполнением условий перемирия Палестины и Израиля, в Республику Южный Судан, а также в рамках временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее (Судан).

По данным Минобороны, с 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН. В 2018 году 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии временной силы ООН в Ливане. В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: 6 офицеров в Западной Сахаре, 2 - в Конго.