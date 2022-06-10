Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле

Как казахстанцы будут отдыхать в июле 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

В июле казахстанцы отмечают два праздника - День столицы и Курбан-айт.

Так как День столицы - 6 июля - выпадает на среду, то никаких переносов выходных дней не будет. Поэтому отдыхать казахстанцы будут один день - 6 июля, вне зависимости от 5-дневной или 6-дневной рабочей недели.

Первый день Курбан-айта выпадает в этом году на субботу 9 июля. В этот праздник также переносов не предусмотрено, так как он выпадает на выходной.