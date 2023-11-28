Сколько еще денег может понадобиться для строительства LRT в Астане

Министр транспорта РК Марат Карабаев на брифинге в правительстве 28 ноября рассказал, сколько денег еще может потребоваться на строительство LRT в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz

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Марат Карабаев напомнил, что в начале 2023 года на продолжение строительства LRT в Астане было выделено 52 млрд тенге.

По его словам, работы по свайным опорам завершены на 96%, работы по возведению самих опор завершены на 76%, а сбор конструкций – на 82%.

«Это то, что было сделано. Теперь на следующий год обсуждаем сумму бюджета порядка 45 млрд тенге, это чтобы продолжить строительно-монтажные работы. Сейчас на площадке работают 1 500 человек. Если объем работы увеличится, если команда справится – значительно ускорит строительно-монтажные работы, дополнительно попросим деньги до 150 млрд тенге. Основное завершение объекта запланировано на 2025 год. То есть первый пусковой комплекс», – добавил министр.

11 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что принципиально важно своевременно завершить реализацию проекта LRT в Астане.