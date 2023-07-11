Токаев раскритиковал темпы реализации проекта LRT

Президент
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы поручил внедрить в Астане систему диспетчерского управления общественным транспортом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК. 

Фото: Kazpravda.kz

"На качество жизни населения мегаполиса напрямую влияет работа общественного транспорта и загруженность дорог. Поэтому особое значение приобретает развитие транспортной инфраструктуры. Во время недавнего посещения Алматы я ознакомился с работой центра управления общественным транспортом и системы электронного билетирования. Цифровизация в этой сфере демонстрирует свою высокую эффективность. Поэтому акиму столицы следует обеспечить внедрение и развитие системы диспетчерского управления общественным транспортом с учетом позитивного опыта Алматы", – заявил Токаев.

Он напомнил, что на совещании в январе этого года поручил ускорить завершение реализации проекта LRT.

"Обозначены сроки, взяты обязательства перед жителями. Теперь принципиально важно своевременно завершить реализацию проекта. Определенные средства на эти цели уже выделены, а видимых результатов работы всё еще нет. Затягивание решения транспортных проблем может привести к системному кризису, когда город будет постоянно стоять в пробках. Поэтому решать данный вопрос необходимо наиболее приемлемым способом. Иначе это приведет к экономическим потерям. Люди будут терять свое время в пробках, пострадает и экология города", – аргументировал глава государства.

Напомним, на совещании по вопросам развития столицы президент потребовал не потакать запросам и жажде прибыли застройщиков, а ставить интересы государства и граждан во главу угла. Также Токаев отметил, что важно в приоритетном порядке решить вопрос водообеспечения Астаны. Кроме того, глава государства поручил принять действенные меры для формирования единого архитектурного облика столицы.

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