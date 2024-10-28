Сколько иностранцев работает в Казахстане

В основном, они приезжают из Китая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 октября официально в Казахстане работает 13,7 тысяч иностранцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Большинство из них работает в сферах строительства – 5 144 человек, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 638 человек, административного и вспомогательного обсуживания – 1 439 человек, обрабатывающей промышленности – 1 376 человек, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 344 человек.

В основном они прибывают из Китая – 4 600 человек, Узбекистана – 1 698, Турции – 1 145 человек, Индии – 1 101.

548 разрешений для работы в РК выданы для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 503 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Большинство иностранцев относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4 874 и 861 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечено 1 586 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3 335 человек.

В Казахстане насчитывается 1 799 работодателей, привлекающих для работы иностранцев. На них работают более 390,2 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,6% от общей численности работников.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Минтруда ежегодно устанавливает квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 21,5 тыс. единиц.