Сколько казахстанцев сдают квартиры нелегально

Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Данияр Жаналинов прокомментировал вопрос о том, сколько человек в Казахстане сдают квартиры в аренду нелегально, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«На сегодняшний день налоговые органы не могут осуществлять проверки, так как действует мораторий. Но вместе с тем у нас имеются свои контрольные функции, которые мы можем осуществлять вместе с Министерством внутренних дел в рамках контроля миграции иностранцев. Обеспечивается заполнение опросных листов участковыми инспекторами полиции с последующей передачей сведений в органы госдоходов», – пояснил Данияр Жаналинов на брифинге в СЦК.

Так, на сегодня выявлено 5 109 владельцев недвижимости, которые сдают жилье в аренду, в том числе 2 317 хозяев-иностранцев. Контролем охвачено 4 457 владельцев недвижимости. Из них 1 410 уплачивают налоги, 1 331 является родственниками, друзьями и так далее, остальные 1 716 человек в налоговых органах не зарегистрированы.

При этом, по его словам, по результатам контроля из 1 102 владельцев жилья встали на учет в качестве индивидуальных предпринимателей 316, уплатили ЕСП, то есть исполнили свои налоговые обязательства, 474. Они уплатили в бюджет более 1,3 млн тенге. Заявили о сдаче со следующего года налоговой отчетности 312 арендодателей.