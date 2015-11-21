Сколько квартир сдано в Астане с начала года

Экономика
Талгат Исенов
Фото с сайта Astana.gov.kz
В Астане с начала года было введено в эксплуатацию 12 496 квартир площадью 1 407 186 квадратных метров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Сообщается, что из них жилье, относящееся к государственной собственности, составляет 213 228 кв. м, частной – 1 117 218, иностранной – 76 740.

Также указывается, что с начала года объем инвестиций в жилищное строительство составил 107 142,2 млн тенге, предприятиями и организациями города проведено строительных работ (услуг) на 370 380,2 млн. Наибольший удельный вес в объеме занимают строительные работы частных подрядных организаций – 65,5%, иностранными компаниями выполнено 34,4%, государственными – 0,1% от общего объема.

Значительную долю в общем объеме строительных работ заняли работы по строительству жилых и нежилых зданий. Кроме того, на сегодняшний день продолжается строительство жилых домов в рамках Программы развития регионов до 2020 года, со сроком ввода в эксплуатацию в 2016 году общей площадью 88,55 тыс. "квадратов" на 1 582 квартиры.

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