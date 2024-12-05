Как изменилась численность населения Казахстана к 1 ноября 2024 года

С начала года количество граждан РК выросло более чем на 200 тысяч

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Бюро национальной статистики озвучили данные по численности населения в Казахстане по состоянию на 1 ноября, передает Kazpravda.kz

По информации статистиков, на 1 ноября численность населения Казахстана составила 20 243 981 человек.

По сравнению с 1 января число людей, проживающих в РК, увеличилось на 210 139 человек.

Как отмечается, прирост населения произошел в городах Казахстана. Самым густонаселенным продолжает оставаться Алматы, где на 1 ноября проживало 2 280 296 человек (2 228 675 – на начало года).

На втором месте по численности Астана – 1 511 807 жителей (1 430 105 на начало года) и Шымкент – 1 249 581 житель (1 222 066 жителей).