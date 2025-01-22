Сколько поддельных паспортов выявили за год пограничники РК

Закон и Порядок
119
Гульмира Кунапия
корреспондент

 О выявлении поддельных и чужих паспортов рассказали в КНБ

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

18 января в пункте пропуска «Жибек жолы» Туркестанской области при осуществлении пограничного контроля задержана иностранная гражданка за попытку пересечения границы РК по чужому паспорту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

«Необходимо отметить, что с начала 2025 года пограничниками выявлено 16 фактов использования поддельных и чужих паспортов. В 2024 году на путях международного сообщения пресечено более 400 аналогичных правонарушений», – говорится в сообщении.

Пограничная служба КНБ информирует, что за пересечение границы с использованием поддельных и чужих документов предусмотрена уголовная ответственность.

#паспорт #подделка #пограничники

Популярное

Все
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Нужно жить сегодня!
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Когда чудеса становятся реальностью
Инаугурация Дональда Трампа прошла в Вашингтоне
Камня на камне не оставили
Самое жаркое десятилетие в истории наблюдений
Новый закон меняет правила биржевой торговли
Экологическая культура должна стать частью нашей жизни
Цены на лекарства снизятся
Жить в селе становится комфортнее
Общий педагогический стаж династии Умбетовых – более 300 лет
Почему не реконструируют заставы?
Армия должна быть безопасной
Встреча с руководителями фракций
Антикоррупционная служба подвела итоги работы за 2024 год
Поставки зерна из Казахстана в Иран выросли в 30 раз
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 20 января 2025 года №61-НП
«Дерево растет только на одном месте»
Таинственная музыка природы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Миссия – выстраивать мосты
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Пассажирка напала на сотрудника наземной службы FlyArystan
Сайгачьи стада: время трудных решений
Глава Нацбанка рассказал, какую меру будут принимать для снижения инфляции
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с экспертами в области ИИ
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Определены самые популярные у туристов регионы
Чемпионат Казахстана по шахматам стартовал в Алматы
Ветерану Великой Отечественной войны Ыскаку Хусаинову исполнился 101 год
Глава Минэнерго рассказал о договоренностях с арабскими инвесторами
Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в прорубь
В Приаралье не зарегистрировано ни одного случая кори и метапневмовируса
Школьник меняет подходы к управлению ЖКХ
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны

Читайте также

В деле о смертельном пожаре «Семей орманы» поставили точку
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница…
Гражданина Китая сняли с рейса за плевок в аэропорту Алматы
Камня на камне не оставили

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]