Сколько поддельных паспортов выявили за год пограничники РК

О выявлении поддельных и чужих паспортов рассказали в КНБ

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

18 января в пункте пропуска «Жибек жолы» Туркестанской области при осуществлении пограничного контроля задержана иностранная гражданка за попытку пересечения границы РК по чужому паспорту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

«Необходимо отметить, что с начала 2025 года пограничниками выявлено 16 фактов использования поддельных и чужих паспортов. В 2024 году на путях международного сообщения пресечено более 400 аналогичных правонарушений», – говорится в сообщении.

Пограничная служба КНБ информирует, что за пересечение границы с использованием поддельных и чужих документов предусмотрена уголовная ответственность.