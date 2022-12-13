Сколько россиян работают легально в Казахстане, рассказали в Минтруда

Всего, по данным министерства, с 21 сентября примерно 198 тысяч россиян использовали Казахстан как транзитную страну.

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И.о. председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ильяс Испанов на брифинге в СЦК рассказал, сколько россиян прибыло в Казахстан с начала года, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В Казахстан с начала года приехали по разным вопросам около трёх миллионов россиян. Выехало примерно такое же количество. С начала объявления частичной мобилизации в Казахстан прибыло 837 тысяч человек, выехало 780 тысяч", - сообщил Ильяс Испанов.

По его данным, на сегодня по разным причинам в стране находится примерно 298 тысяч россиян. Из них 30 тысяч работают, в соответствии с договорами, на основании этого имеют регистрацию временного проживания.

Также есть около 20 тысяч студентов, которые учатся в Казахстане.

Сюда же он отнес людей, которые приезжают и транзитом улетают в другие страны.

Всего, по его словам, с 21 сентября примерно 198 тысяч россиян использовали Казахстан как транзитную страну.