Сколько машин поставили на учет в марте в Казахстане

Статистика
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Венера Баталова
корреспондент

В марте на учет поставлено 147 тыс. единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 3,5%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 апреля количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 937,7 тыс. единиц, так количество автомобилей за год выросло на 9,8%. Из общего числа 88,2% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 1,9% – автобусы.

По виду используемого топлива 81,8% транспорта передвигаются на бензине, доля автомобилей на смешанном топливе – 7,3%, дизельном топливе 7,1%, количество автомобилей на газу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 4 083 единиц.

В общем количестве транспорта доля газобаллонного авто составила 0,3%, еще 14 266 единиц автомобилей передвигаются за счет электричества и составляют 0,2% от общего количества авто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество электромобилей увеличилось в 1,5 раза.

#статистика #транспорт #регистрация

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