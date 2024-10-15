Сколько зарегистрированных автомобилей насчитывается в Казахстане

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По данным Бюро нацстатистики, в августе текущего года на учет было поставлено 141,5 тыс. единиц автотранспорта, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 44,1%.

Так, по состоянию на 1 сентября 2024 г. количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 579,4 тыс. единиц, из них 88% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы.

По годам выпуска, доля автомобилей, выпущенных не более 3 лет занимает 6,2% автопарка, эксплуатируемые от 3 до 7 лет – 13,1%, от 7 до 10 лет – 11,9%, от 10 до 20 лет – 23,8%, доля автомобилей произведенной более 20 лет занимает 44,8%.

Отметим, что доля машин с годом выпуска более 20 лет два года назад (на 1 сент. 2022 г.) занимала 50,8%.

В разрезе регионов, количество автомобилей с годом выпуска более 20 лет больше всего в городе Алматы и Алматинской области, 206 тыс. и 361 тыс. авто соответственно, а также Жамбылской – 190,5 тыс. ед., Карагандинской – 183,3 тыс. ед. и Восточно-Казахстанской областях – 177,3 тыс. ед.

По автомобилям годом выпуска не более 3 лет лидируют города Алматы (55,3 тыс.), Астана (42 тыс.) и Алматинская область (22,4тыс.).