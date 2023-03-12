Скверы и школы вместо ЖК построят в Астане

В Астане начали решать проблему с точечной застройкой, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Фото: Kazpravda.kz

Важно, чтобы вместе с комфортным жильем возводились и социальные объекты. Об этом жители Астаны не раз просили акимат.

В результате встреч с горожанами по вопросам точечной застройки акиматом принято решение вместо ЖК строить социальные объекты, острую нехватку которых ощущают астанчане.

К примеру, жители ЖК "Sport City" обращались по вопросам отмены строительства ЖК на близлежащей территории. Таким образом, на земельном участке между ЖК "Sport City" и "Асем тас-2" вместо жилого дома построят сквер.

В том же районе ведется строительство школы на 2 400 мест (в 2 смены).

В Генплане города имеется участок под размещение медицинского центра, который расположен за "Хайвил Парк-1".

Также в ответ на обращения жителей ЖК "Хайвил" по улице Байтурсынова отменено строительство домов. Там планируется построить две общеобразовательные школы.

Рядом с ЖК "Зам-Зам" строится школа на 4 тысячи ученических мест (в 2 смены), которую планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Ведутся работы по строительству улиц имени Бектурова, Толе би и подъездных путей к школе. В следующем году планируется приступить к строительству сквера.

По улице Кумисбекова вместо 21-этажного ЖК и паркинга будет построено общественное пространство и сквер.

На земельном участке по проспекту Кабанбай батыра - между улицами Керей, Жәнібек хандар и Орынбор - будет построен медицинский центр.