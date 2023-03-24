Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО

Он завладел автомобилем и похитил 13 млн.тенге

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Суд назначил 3,5 года заключения следователю по особо важным делам Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд города Усть-Каменогорск.

По информации суда, следователь по особо важным делам департамента экономических расследований по ВКО злоупотребил должностными полномочиями, похитив и растратив 13 млн тенге.

Известно, что эти деньги были изъяты у фигурантов уголовного дела и были переданы осужденному для помещения на депозит органа уголовного преследования.

Кроме того, отмечается, что он без цели хищения неправомерно завладел автомашиной марки «SKODA».

Как сообщается, дело поступило с процессуальным соглашением о признании вины.

«Суд, согласившись с видом и размером наказания, признал гр. Т. виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - говорится в информации.

Осужденный также лишен специального звания - капитан службы экономических расследований.

Дополнительно известно, что чистосердечное раскаяние, признание вины, наличие на иждивении малолетних детей, добровольное возмещение материального вреда суд признал смягчающими обстоятельствами.