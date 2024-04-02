В следующий отопительный сезон спрос с акимов будет особый, предупредил Бектенов

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Он подчеркнул, что за следующий отопительный сезон спрос с акимов будет особый.

Министерствам энергетики и промышленности совместно с акиматами необходимо обеспечить в текущем году выполнение в полном объеме запланированных ремонтных работ на ТЭЦ и тепло-, водо- и электросетях. Все графики должны четко соблюдаться.

«Акиматам областей совместно с Минфином и администраторами бюджетных программ в рамках ближайших уточнений и корректировок поручаю увеличить лимиты финансирования инфраструктуры. При этом в данной работе необходимо в полной мере использовать потенциал местного бюджета. Важно отметить, что финансирование из госбюджета не является «панацеей» решения всех проблем. Необходимо полноценно использовать механизмы внебюджетного финансирования», – заявил глава правительства.

На том же заседании правительства, глава минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, какие города будут обспечены питьевой водой до конца 2025 года.