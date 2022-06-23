Происшествия
Слетевшая облицовка разбила машину: акимат прокомментировал состояние ЖК "7 бочек"
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Нур-Султане создали рабочую группу по фасаду ЖК "7 бочек", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"По фасаду ЖК "7 бочек" создана рабочая группа. Акиматом города совместно с ДЧС будет проведено техническое обследование ЖК. После заключения экспертизы будет принято решение по фасаду дома. Стоит отметить, что ЖК был введён в эксплуатацию в 2005 году. Учитывая, что фасадная часть дома частично пришла в негодность, жителям было предложено участвовать в программе по модернизации ЖКХ", – говорится в сообщении акимата.

Напомним, в социальных сетях распространилось видео, как с ЖК "7 бочек" слетела облицовка и разбила автомобиль. Острые фрагменты плиток насквозь пробили крышу припаркованной рядом машины. Отмечалось, что из-за таких случаев жители дома вынуждены надевать на своих детей каски.

Отметим, в марте 2020 года акимат Нур-Султана рассказывал о том, как намерен решать проблемы с падающими плитами и аварийными лифтами.

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