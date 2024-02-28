Службу охраны лесов хотят создать в Казахстане

Инициатива отражена в проекте постановления правительства, размещенного для обсуждения на портале "Открытые НПА" до 13 марта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Создать новую службу планируется посредством дополнения в постановление правительства перечня республиканских служб гражданской защиты.

В дополненный перечень войдет служба охраны и защиты лесов.

Напомним, в сентябре прошлого года глава государства подчеркнул необходимость принятия системных мер по улучшению материально-технической базы подведомственных министерству экологии и природных ресурсов организаций и скорейшему внедрению систем раннего обнаружения очагов лесных пожаров в национальных парках, а также по повышению квалификации работников лесных хозяйств