Паводок не простит ошибок - Смаилов поручил акимам подготовиться к половодью еще до начала зимы

Меры по обеспечению защиты населенных пунктов в предстоящий паводковый период рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото пресс-службы Правительства

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов доложил, что на сегодняшний день выполнение мероприятий в рамках государственных противопаводковых программ позволило снять угрозу с 214 и минимизировать риски для 607 населенных пунктов, где расположено порядка 100 тыс. домов и проживает свыше 455 тыс. человек.

Вместе с тем подготовительные работы в регионах продолжаются. Так, с начала года возведено 25 км временных дамб и 57 км валов, очищено порядка 5 тыс. км каналов и 6 тыс. км арыков, 15 тыс. автомобильных и более 3 тыс. железнодорожных водопропускных сооружений.

Совместно с акиматами проведена корректировка перечня паводкоопасных населенных пунктов и участков, в результате чего их количество увеличилось на 24 до 1 072. Это позволит заблаговременно проводить там превентивные мероприятия.

О ситуации с ремонтом гидротехнических сооружений рассказала министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, о подготовке дорог, мостов и дорожных водопропускных сооружений – министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

С подробными докладами о мерах, реализуемых в регионах, также выступили аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и заместитель акима Западно-Казахстанской области Тлепберген Каюпов.

Как отметил премьер-министр, вопрос подготовки к паводковому периоду специально рассматривается заранее.

«До весны еще далеко, но все подготовительные мероприятия необходимо завершить до начала зимы. Паводок не простит ошибок, невыполненной работы и недофинансирования», – сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что прошедшая весна тоже была непростой. К осложнению паводковой ситуации в южных и западных регионах привело отсутствие водоотводных каналов, арыков, обвалований вокруг населенных пунктов.

«В Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях дренажные системы не справились с обильными осадками. В Актюбинской, Западно-Казахстанской областях существующие защитные дамбы и валы были размыты, вследствие чего подтоплены и разрушены жилые дома. А в селе Шили Костанайской области разрушено тело плотины, где только в 2020 году проводился капитальный ремонт», – отметил глава Правительства.

Алихан Смаилов обозначил необходимость в двухнедельный срок подготовить план мероприятий по защите населения от паводков и обеспечить контроль за ходом подготовки к приходу большой воды и по итогам завершения реализации текущей Дорожной карты поручено провести детальный анализ ее исполнения и представить подробный отчет в Аппарат Правительства.

Премьер отметил, что значительное отставание от сроков реализации Дорожной карты неизбежно приведет к ее неисполнению.

«Это, в свою очередь, увеличит риск подтопления и нанесения материального ущерба населению. Заинтересованным госорганам в первоочередном порядке необходимо взять на контроль исполнение противопаводковых мероприятий, запланированных до конца текущего года», – сказал он.

Алихан Смаилов также акцентировал внимание на том, что до конца осени требуется завершить работу по обвалованию населенных пунктов, очистке труб и арыков, проверке состояния гидротехнических сооружений и подготовке водоотводных каналов.

По словам главы Правительства, подтопления населенных пунктов повторяются в том числе из-за несоблюдения норм при строительстве объектов.

«Подтопленные дома в текущем году в Атырауской, Костанайской и Туркестанской областях располагались на территории водоохранной полосы. Заинтересованным госорганам необходимо выработать меры по ужесточению требований к выдаче земельных участков под строительство близ водоемов», – отметил премьер-министр.

Особое опасение, по его словам, вызывает состояние гидротехнических сооружений. В этой связи требуется координировать ремонтные работы не только республиканских сооружений, но и коммунальных, и частных водохранилищ и дамб, которые остаются без внимания уже на протяжении многих лет.

В заключение премьер-министр поручил продолжить подготовку дорог, мостов, водопропускных сооружений к прохождению повышенных объемов воды, а также разработать цифровую платформу по моделированию паводков для всех регионов республики.