Смаилов предложил кыргызскому коллеге разработать механизм мониторинга использования водных ресурсов

Важно обеспечить осуществление обмена гидрологической информацией, в частности, по приточности к водохранилищам и забору воды по всему бассейну, заявил клава Кабмина Казахстана, передает Kazpravda.kz .

Фото: сайт правительства РК

Сегодня в Таразе с участием премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и председателя кабинета министров – руководителя администрации президента Кыргызстана Акылбека Жапарова прошло заседание казахстанско-кыргызского межправительственного совета, сообщает официальный сайт правительства РК.

Главы правительств Казахстана и Кыргызстана также договорились продолжать тесное взаимодействие в водной сфере в духе взаимного уважения и добрососедства с учетом интересов обеих стран.

«Крайне важно развивать сотрудничество в сфере экологии и рационального водопользования, имеющей прямое влияние на жизнедеятельность наших граждан. В целях обеспечения справедливого и прозрачного управления водными ресурсами нам необходим действенный механизм мониторинга путем оцифровки межгосударственных водохозяйственных каналов. Важно обеспечить осуществление обмена гидрологической информацией, в частности, по приточности к водохранилищам и забору воды по всему бассейну», — подчеркнул премьер РК Смаилов.

По его мнению, совершенствование правового механизма совместного использования водных ресурсов будет способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обменялись мнениями по другим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.