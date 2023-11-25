Смаилов призвал иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане

Правительство
102
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Перед правительством РК стоит задача по увеличению объема экономики к 2029 году в два раза, передает Kazpravda.kz

Фото: Кабмин республики

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов, на котором обсуждены меры и предложения по дальнейшему улучшению инвестиционного климата Казахстана, сообщает официальный сайт Кабмина РК.

В своем выступлении премьер отметил, что перед правительством РК стоит амбициозная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до $450 млрд, то есть в 2 раза.

"За этот период мы планируем привлечь не менее $150 млрд иностранных инвестиций, в том числе за счет внедрения принципов ESG. Для достижения этих целей нами принимаются системные меры по улучшению инвестиционного климата страны", — сказал он.

Как отметил Алихан Смаилов, темой следующего пленарного заседания Совета иностранных инвесторов является «Новая индустриализация Казахстана».

«Глава нашего государства в своем Послании народу Казахстана отметил важность формирования промышленного каркаса страны. Правительство нацелено на увеличение объема инвестиций, трансферт передовых технологий, локализацию производств и создание кластеров высокого передела. Основной упор будет сделан на ускоренном развитии обрабатывающего сектора», — сказал он.

По его словам, для этого сформированы законодательная база и институциональная среда.

"Правительство предпримет все необходимые меры по сохранению динамики роста экономики и улучшению инвестиционного климата. Призываем наших иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане", — отметил Смаилов.

В ходе заседания также выступили представители компаний Ernst & Young, TotalEnergies, Knauf, KPMG и руководители центральных государственных органов РК.

По итогам обсуждения премьер-министр подчеркнул, что все озвученные предложения и рекомендации будут проработаны правительством.

#Алихан Смаилов #экономика #инвестиции

Популярное

Все
Беглый подозреваемый задержан. У него обнаружены топор и нож
Смаилов призвал иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане
На западе и севере страны ожидается усиление ветра
Оставаясь верным клятве Гиппократа
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Итоговый турнир ATP вышел на решающую стадию
Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана
Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана
Полиция была вынуждена открыть огонь для задержания водителя в Атырауской области
Маулен Ашимбаев принял участие в казахско-кыргызском молодежном форуме
Букмекер экстрадирована в Казахстан
Школы и вузы объединились в защите прав детей
Звезда "Гарри Поттера" снялась в рекламе дома моды
Тенге окреп к доллару
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной

Читайте также

Законопроект по обеспечению безопасности детей будет обсужд…
Проблем с хлебом и мукой быть не должно
О ходе завершения уборочной кампании сообщил Минсельхоз
Заседание правительства началось в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]