Смаилов призвал иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане

Перед правительством РК стоит задача по увеличению объема экономики к 2029 году в два раза, передает Kazpravda.kz

Фото: Кабмин республики

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов, на котором обсуждены меры и предложения по дальнейшему улучшению инвестиционного климата Казахстана, сообщает официальный сайт Кабмина РК.

В своем выступлении премьер отметил, что перед правительством РК стоит амбициозная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до $450 млрд, то есть в 2 раза.

"За этот период мы планируем привлечь не менее $150 млрд иностранных инвестиций, в том числе за счет внедрения принципов ESG. Для достижения этих целей нами принимаются системные меры по улучшению инвестиционного климата страны", — сказал он.

Как отметил Алихан Смаилов, темой следующего пленарного заседания Совета иностранных инвесторов является «Новая индустриализация Казахстана».

«Глава нашего государства в своем Послании народу Казахстана отметил важность формирования промышленного каркаса страны. Правительство нацелено на увеличение объема инвестиций, трансферт передовых технологий, локализацию производств и создание кластеров высокого передела. Основной упор будет сделан на ускоренном развитии обрабатывающего сектора», — сказал он.

По его словам, для этого сформированы законодательная база и институциональная среда.

"Правительство предпримет все необходимые меры по сохранению динамики роста экономики и улучшению инвестиционного климата. Призываем наших иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане", — отметил Смаилов.

В ходе заседания также выступили представители компаний Ernst & Young, TotalEnergies, Knauf, KPMG и руководители центральных государственных органов РК.

По итогам обсуждения премьер-министр подчеркнул, что все озвученные предложения и рекомендации будут проработаны правительством.